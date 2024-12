Chiavari e il depuratore. Messuti: “Il Pd smentito dal Pd; gli altri Comuni si arrangino”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

«Il 1 luglio 2024 il consigliere PD Antonio Bertani affermò: “La decisione di collocare un impianto di questo tipo in un’area di così alto pregio ambientale e paesaggistico non può essere accettata senza un serio confronto con la comunità locale e senza considerare i rischi concreti che tale scelta comporta”. Frasi retoriche frutto di ideologie astratte da sempre lontane dalla realtà e dalla gente.

Avrebbero avuto senso e valore – se poi oggetto di azioni concrete – se affermate quando il dibattito era vivo e quindi 7/10 anni prima. Frasi che assumono poi un significato ben diverso alla luce della sentenza del Tar che ha annullato l’autorizzazione della Regione a costruire il depuratore: il PD svela le sue vere intenzioni contrariamente a tutti i proclami fatti in questi due anni insieme al Comitato No depuratore (che ha visto respinto la sua ammissione al giudizio) con il suo rappresentante Alessio Chiappe che incredibilmente afferma: ”Ci preoccupa l’atteggiamento dimostrato dal comune di Chiavari che ha dichiarato che non impugnerà la sentenza e che farà il depuratore solo per il suo Comune in luogo diverso, a Preli».

» leggi tutto su www.levantenews.it