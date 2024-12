Colak e Bertola verso il rientro dall’inizio, sulle fasce Elia e Reca. Cittadella con qualche problema

Voltata la pagina, lo Spezia cerca di dimenticare la sconfitta di Palermo e per farlo va alla caccia dei tre punti contro il Cittadella. Di ritorno al Picco, nell’ultima partita senza la Curva Ferrovia, le Aquile possono contare su quasi tutta la rosa a disposizione: out ancora Sarr, D’Angelo ha perso Vignali al Barbera e deve ancora fare a meno di Kouda, ma ha tutti gli altri effettivi tra cui scegliere. È in attacco che ancora una volta il ballottaggio è più serrato: Pio in questo momento è insostituibile, e per il ruolo di suo partner sono in quattro: potrebbe prevalere Colak, con Soleri e Di Serio (ma anche Falcinelli) pronti a subentrare.

A centrocampo si dovrebbe rivedere la batteria di esterni più offensiva, con Elia a destra e Reca a sinistra, mentre in mezzo D’Angelo dovrebbe proporre Bandinelli con Salvatore Esposito e Cassata. Dietro, di fronte al confermatissimo Gori, sono ancora in quattro per tre posti: dopo due panchine, Bertola dovrebbe tornare titolare, con Mateju e Hristov a completare il pacchetto. A riposo, probabilmente, Wisniewski.

