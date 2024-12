Giornata nera per i treni in Liguria, il terzo guasto: circolazione sospesa per 4 ore sulla Genova-Milano

Liguria. Giornata da incubo per le ferrovie liguri. Dopo i due guasti di questa mattina (prima alla linea elettrica in stazione a Savona, poi un malfunzionamento tra Savona e Varazze), nel pomeriggio arriva la sospensione delle circolazione dei treni sulla linea Genova-Milano a causa di un “problema tecnico all’infrastruttura in prossimità di Voghera”.

La conferma arriva dal Gruppo Fs: “I treni registrano ritardi e cancellazioni. Sono state potenziate l’assistenza e le informazioni a bordo dei treni coinvolti e nelle stazioni – si legge nella nota stampa – sul posto i tecnici sono al lavoro”. Secondo le prime stime il guasto dovrebbe rientrare entro la serata.

