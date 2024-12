Il Sassuolo demolisce la Sampdoria e condanna all’esonero Sottil a sei giorni dal derby

A Reggio Emilia non c’è partita. Il Sassuolo demolisce la Sampdoria e rifila cinque reti alla squadra di Andrea Sottil, ora ad un passo dall’esonero. Al Mapei finisce 5-1, con i neroverdi che strapazzano i blucerchiati e si riprendono la vetta in solitaria della B con un’altra prestazione fuori categoria. Per la Sampdoria inizia ora una settimana lunghissima che si concluderà sabato con il derby al Ferraris contro lo Spezia, probabilmente con un nuovo tecnico in panchina. Sottil, infatti, è ormai con un piede e mezzo lontano da Genova, vicinissimo ad essere esonerato nelle prossime ore. Da segnalare anche il problema fisico per il difensore Ferrari, che sarà valutato nei prossimi giorni.

