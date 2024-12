Il tradimento

Dunque, Giosue se ne va, sempre senza accento, e Annie resta qua. Mentre lavora al suo romanzo, si vede con Giuseppe Caldi, prof di filosofia al Liceo. Quando e come si erano conosciuti? Io penso che la loro amicizia fosse sorta giovedì 27 marzo quando, lo dice la cronaca, tutti i professori del Liceo Ginnasio e alcuni dell’Istituto Tecnico fanno visita a Carducci e approfittano dell’incontro per invitarlo ad un simpotico simposio che si tenne al ristorante Giappone, in fondo a corso Cavour. Il pranzo imbandito dal proprietario Giacomo Sartoris, fu squisitissimo, affermano i resoconti giornalistici, e ben coronato dai brindisi che pronunciano i Professori Treves e Tolomei, Presidi di Liceo e Istituto Tecnico, e dal Professor Menconi che porge al Poeta i saluti a nome della città che è ormai eminentemente operaia e industriale. Nulla ci impedisce d’immaginare che fra un cin-cin e l’altro, mentre il Poeta era impegnato in sommi discorsi, Annie e Giuseppe abbiano fatta conoscenza e che qualche sorriso, magari galeotto, sia corso sulle loro labbra.

Solo fantasia ma non è vietato pensare che, partito il Giosue e la Annie rimasta sola con il suo romanzo, l’amicizia si sia rinforzata anche perché il luogo dove lavorava Lui e la casa dove soggiornava Lei erano prossimi. Se poi il feeling sia tracimato in amore, in assenza di prove non si può proprio dire. Solo sappiamo che dopo non molto quel sentimento si chiarisce nella sua vera dimensione ed è scandalo che si scatena nella città la cui impronta è tutto sommato ancora provinciale nonostante che lo sviluppo raggiunto l’abbia proiettata in una dimensione in cui, forse, non è ancora pronta a risiedere. A darne notizia è un dispaccio che parte dal corrispondente dalla Spezia per arrivare a Genova alla redazione del quotidiano Il Caffaro che non esita a pubblicarlo. Seppur nuovo alla cronaca, il nome di Annie Vivanti si sta imponendo all’attenzione chè tutti, o quasi, si comprano Lirica, il suo libro di poesie, e se lo divorano anche se qualche critica maligna come quella di Never di cui si diceva nel numero scorso, lo denigra.

