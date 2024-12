La neve arriva in Liguria e porta l’inverno: monti e entroterra imbiancati e temperature in picchiata

Genova. Puntuale e precisa come le previsioni avevano annunciato, questa notte la neve è arrivata sulla Liguria, imbiancando le alture e l’entroterra, accompagnata da un brusco calo delle temperature. L’inverno. I primi fiocchi sono caduti già ieri in serata in Val D’Aveto, mentre durante la nottata praticamente tutti i rilievi sono stati imbiancati, tra cui i passaggi appenninici di A7 e A26, dove però non si sono registrati problemi per la viabilità.

La prima vera nevicata dell’anno per la nostra regione: a Varese Ligure sono caduti 14 cm di neve in un’ora, a Santo Stefano D’Aveto 10 cm, 7 cm a Urbe e 3 centimetri a Dego, nel savonese. In provincia di Imperia, sulle alture, 5 centimetri di neve è caduta in un’ora a Osiglia. Praticamente tutta la Liguria, quindi è stata toccata quindi da questa prima spolverata stagionale.

