La Samp compare solo nei titoli di Coda: il Sassuolo vince 5-1 e Sottil è sempre più a rischio

Reggio Emilia. Match a senso unico quello del Mapei Stadium. Il Sassuolo domina contro la Samp ed è sempre più in testa alla classifica. La Samp, invece, rimane in fondo. I blucerchiati hanno 17 punti, gli stessi della Salernitana in zona playout. E pensare che la serata blucerchiata non era iniziata male. Dopo meno di dieci minuti il blitz di Sekulov sulla fascia lo aveva portato a concludere sull’esterno della rete. Ma nei fatti quello è rimasto l’unico lampo doriano del primo tempo. Ci ha messo poco, infatti, il Sassuolo a trovare le misure e ad imporre il proprio ritmo. Vismara due volte protagonista, prima su Mulattieri e poi su Thorstvedt, presagio del vantaggio neroverde arrivato al 25′ con Laurienté. Imprecisa e prevedibile la Samp non ha mai chiamato in causa il portiere avversario Moldovan. Allo scadere della prima frazione arrivano altre due brutte notizie: l’infortunio di Ferrari e il raddoppio di Odenthal su sviluppo di calcio d’angolo.

Nella ripresa il copione non cambia. Sono poche e timide le occasioni della Sampdoria in avvio di secondo tempo che, nonostante gli ingressi di Benedetti, Pedrola, Coda e Leonardi non incide. L’unica chance realmente significativa è quella di Tutino, il cui colpo di testa viene respinto da Moldovan. Poi, dilaga il Sassuolo. Il terzo gol è di Pierini, con la partecipazione di un colpevole Vismara: tiro centrale che passa sotto le gambe del portiere e tris neroverde. Al 74′ arriva anche il poker del Sassuolo con Domenico Berardi al secondo gol in campionato. Un segnale d’orgoglio la Samp arriva nei minuti conclusivi con il rigore trasformato da Coda. Al rientro il centravanti blucerchiato è l’unica nota lieta della serata doriana, con anche il palo colpito. L’ultima parola, però, è del Sassuolo con il 5-1 griffato da Berardi al 90′.

