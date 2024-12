Natale 2024, si accendono le luci in piazza De Ferrari: illuminato l’albero e i palazzi storici

Genova. Genova e la Liguria hanno dato il via alle festività natalizie che, come ogni anno, iniziano proprio l’8 dicembre, con la tradizionale accensione dell’illuminazione di piazza De Ferrari e quella dell’albero di Natale allestito a pochi passi da palazzo Ducale. L’accensione è stata accompagnata dallo spettacolo del Coro delle voci bianche del Teatro Carlo Felice di Genova, che ha eseguito un medley di canzoni natalizie, durante il quale i palazzi sono stati accesi uno per volta, fino all’accensione finale dell’albero.

“Assieme al presepe, l’illuminazione della piazza e dell’albero di Natale ci proiettano nelle festività, un periodo importante per le famiglie, per la spiritualità ma anche per l’economia della nostra regione – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Voglio augurare a tutti buone feste, con uno sguardo al futuro e all’anno nuovo che sta arrivando: il nostro obiettivo è che sia pieno di soddisfazioni​. Noi ci impegneremo affinché il 2025 sia un anno in cui faremo tanto per una grande regione, che è quello che i genovesi e i liguri si meritano”.​

