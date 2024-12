‘Santa’: cena benefica dell’Argus a favore della Croce Verde

Successo per la Cena di Natale della Canottieri Argus 1910 di Santa Margherita Ligure. La sera di sabato 7 dicembre un’ottantina di ospiti di tutte le età hanno affollato l’ampia palestra di via Domizio Costa, per la cena benefica organizzata dalla storica società sportiva a favore di un’altra storica realtà di volontariato locale: la Croce Verde di Santa. II ricavato della cena e di una pesca di beneficenza organizzata ad hoc sarà infatti integralmente devoluto a favore della Croce Verde: che lo utilizzerà per l’acquisto di una nuova ambulanza.

I soci dell’Argus hanno provveduto a spostare le attrezzature sportive usate durante la settimana per la ginnastica e gli allenamenti. Poi, grazie ai tavoli, alle panche e ai teloni messi a disposizione dal Comune, è stata resa possibile la trasformazione da palestra a sala di pranzo. In palestra c’erano una quindicina di soci giovani, gli agonisti, con le rispettive famiglie: più numerosi altri parenti, amici, ex soci, e più in generale persone da sempre rimaste vicine all’Argus. In tutto, c’erano un’ottantina di soci, ex soci e simpatizzanti, che hanno pagato 25 euro a testa (come offerta libera). A questi soldi bisogna aggiungere il denaro raccolto con una fortunata Pesca di Beneficenza, che ha messo in palio diverse decine di regali offerti dagli esercenti di Santa Margherita.

