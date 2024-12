Savona Capitale della Cultura, alla scoperta del dossier: le proposte in materia di turismo

Savona. Tra i temi e le proposte del dossier di candidatura della città a Capitale della Cultura 2027, non potevano mancare le iniziative legate al turismo. Infatti, dati alla mano, Savona risulta essere prima provincia in Liguria per pernottamenti, prima provincia del Paese per Bandiere Blu (ben 15) e seconda in Italia per numero di ristoranti per abitante.

Ma non finisce qui, perché facendo un po’ del cosiddetto “turismo il cifre”, la Città della Torretta si è classificata anche sesta nel Paese per cultura e tempo libero, ottava provincia italiana per tasso di turisticità, settima in Italia per numero di alberghi per abitante. Da segnalare anche la 50esima posizione come porto turistico nel Paese, la 12oesima come porto turistico nel Mediterraneo, infine, la decima tra i porti crocieristici italiani per destagionalizzazione.

