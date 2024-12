Scuola, il malessere della condizione professionale tema di un convegno

Martedì 10 dicembre alle 17, presso l’Urban Center di Via Carpenino, si terrà il convegno “La scuola come organizzazione: il malessere della condizione professionale nelle scuole e le proposte per cambiare”. L’evento è organizzato da Proteo Fare Sapere e Flc Cgil della Spezia. Presiede Marino Alberi, Presidente Proteo Fare Sapere Liguria; ne discutono Luca Comiti, Segretario generale della Cgil spezzina, Mario Lugano, Segretario generale Flc Cgil Liguria, Dario Missaglia, Cts di Proteo nazionale, Rosario Gagliano, Dsga Isa 22 Val di Vara, Laura Scotti, Segretaria generale Flc Cgil della Spezia e Ambra Cosentino, docente e delegata Flc Cgil La Spezia. Al termine dell’incontro verrà designato il Presidente di Proteo La Spezia.