Smarrita oggi, domenica 8 dicembre, in zona Madonnetta, comune di Santo Stefano Magra, la cagna Akira, di 11 anni. Le ricerche sono in corso da ore ma al momento purtroppo di Akira non c’è traccia. Se qualcuno l’avvistasse o avesse informazioni, può rivolgersi a 327 784 6582 Iacopo.

