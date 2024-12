Sociale, rifinanziati i fondi per la “Gravissima Disabilità” e “Meglio a Casa”

Liguria. Regione Liguria, su richiesta dell’assessore alle Politiche Sociali Massimo Nicolò, ha assegnato ai Comuni capofila di conferenza dei sindaci di ASL i relativi budget integrativi per l’annualità 2024 per le misure “Gravissima Disabilità” e “Meglio a Casa” per ulteriori 478.000 euro e 100.000 euro, che vanno ad aggiungersi ai 21 milioni di euro e 2 milioni di euro già stanziati da Regione Liguria a valere sul Fondo per la non autosufficienza.

La misura “Gravissima disabilità” è riservata a soggetti, compresi i minori, in condizione di disabilità gravissima, beneficiarie dell’indennità di accompagnamento. La misura stessa si concretizza in interventi a sostegno della domiciliarita, sulla base di una valutazione multidimensionale e un Piano Individualizzato di Assistenza (PIA), finalizzate all’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliare o fornitura degli stessi da parte dei familiari.

