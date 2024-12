Sori: “L’ultimo viaggio di Lord Byron” giovedì 12 a teatro

Dall’ufficio stampa del teatro Pubblico Ligure

“L’ultimo viaggio di Lord Byron” è il nuovo spettacolo di Massimo Minella e Danila Suzzi, al debutto giovedì 12 dicembre 2024 per il decimo anno di Soriteatro, stagione ideata e diretta da Sergio Maifredi al Teatro Comunale di Sori, nella Città Metropolitana di Genova. Nato da un inedito reportage nei luoghi frequentati da George Byron (1788-1824) tra Liguria e Grecia, lo porta in scena alle ore 21 lo stesso Massimo Minella, giornalista e scrittore, per ripercorrere l’esperienza umana e artistica del grande poeta del Romanticismo inglese a duecento anni dalla morte, nel lungo itinerario che lo condusse anche a Genova. È prodotto da Teatro Pubblico Ligure/Sergio Maifredi.

