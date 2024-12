Stamattina il vescovo tiene messa al vecchio Duomo per la seconda domenica di Avvento

Oggi la solennità dell’Immacolata Concezione di Maria sostituisce in tutte le celebrazioni la liturgia della seconda domenica di Avvento. E’ il segno dell’importanza di un dogma che, proclamato da Pio IX nel 1854, è tra i più sentiti nel popolo cristiano, oltre che strettamente legato alle apparizioni di Lourdes. Alla Spezia è tradizione che la solennità sia celebrata in particolare con la messa pontificale che il vescovo presiede – stamani alle 10 – nella chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta alla Spezia, unica chiesa parrocchiale cittadina al momento della proclamazione del dogma. Ed è sempre una Messa molto partecipata dai fedeli.

Non tutti però sanno, probabilmente, che all’Immacolata Concezione è stata legata in modo speciale anche Itala Mela, la mistica spezzina proclamata beata nel 2017. Fu infatti proprio alla vigilia dell’Immacolata del 1922 che Itala riceve la conversione, mentre porta la data dell’8 dicembre 1954 – esattamente settant’anni or sono – una lettera al padre spirituale don Dino Ricchetti che è una sorta di testamento. Questo scritto, di intenso valore spirituale, evidenzia il senso di una donazione senza riserve, e per amore. Sono passati settant’anni dal quel giorno, ed ancora quelle parole si presentano dense di significato per la vita dei molti che si richiamano all’esperienza di Itala.

