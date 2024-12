Tamponamento poco dopo le 17 sulla strada provinciale della Ripa non distante dal centro della Motorizzazione civile. Nel tratto in questione, fra Vezzano e Ceparana, sono rimaste coinvolte due auto ma nessuno degli occupanti è rimasto ferito in modo grave. Inevitabili i rallentamenti al traffico, sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e i militi della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure che hanno medicato le contusioni capitate alle persone rimaste coinvolte. Non c’è stato comunque bisogno del trasporto in ospedale mentre il traffico è condizionato.

L’articolo Tamponamento sulla Ripa, soccorsi sul posto. Traffico fortemente condizionato proviene da Città della Spezia.

