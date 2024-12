Tonfo della Sampdoria contro il Sassuolo, il ds Accardi: “Tutti in discussione, parlerò con il presidente”

Reggio Emilia. Per la Sampdoria quella del Mapei Stadium è stata una vera e propria disfatta. I blucerchiati sono stati totalmente annichiliti dal Sassuolo, in un confronto che è terminato 5-1. Una sfida che ha nuovamente messo in luce le enormi difficoltà della Samp edizione 2024/2025. I blucerchiati ora sono reduci da sei partite consecutive senza vittorie e in quindicesima posizione in classifica. La posizione del tecnico Andrea Sottil è in bilico da tempo e stasera la situazione si è ulteriormente aggravata. Ha fatto il punto della situazione, nella conferenza stampa riportata dal club tramite i propri canali ufficiali, il ds Pietro Accardi.

“Credo – dichiara Accardi – che sia il momento più duro, difficile e delicato di questa stagione, che non è ancora finita. Ma mi sento di voler chiedere scusa a tutti i tifosi che ci hanno seguito oggi in questo giorno di festa. Sono il primo responsabile e sento di doverci mettere la faccia in momenti come questo. È evidente che qualcosa non sta funzionando e dobbiamo trovare soluzioni. Oggi abbiamo fornito una prestazione molto al di sotto di quello che la squadra può dare. Oggi, da me in giù, siamo tutti in discussione, non possiamo andare avanti così. Poi mi sentirò con il presidente e parleremo“.

