Varazze piange la scomparsa di Gino Lavoratti, aveva 82 anni

Varazze. Varazze in lutto per la scomparsa di Gino Lavoratti scomparso ieri, all’età 82 anni.

“Si chiamava Parigino, ma per tutti era Gino – il ricordo dell’associazione Ponente Varazzino -, notissimo per il famoso marchio che contrassegna il cioccolato, che il padre Aliberto aveva lanciato nel 1938, aggiungendo poi i “krapfen”, (merenda d’obbligo per i bagnanti direttamente sulla spiaggia), una lavorazione di alta qualità artigianale, nella quale era stato impegnato anche il fratello Sergio e, successivamente, la moglie Graziosa e i figli Luca e Francesca. Nel periodo estivo, arrivavano dalla Toscana, regione di origine della famiglia, alcuni parenti a dare man forte per la vendita al dettaglio. Da qualche anno ritirato dal lavoro, la ditta è stata recentemente acquisita dal conduttore televisivo varazzino Fabio Fazio, che ne continua l’attività”.

