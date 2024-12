Savonese. Non è rimasta inascoltata la storia del 14enne studente che, per oltre un anno, ha vissuto un vero e proprio incubo tra le mura scolastiche, in balia di un gruppo di bulli.

Sulla vicenda è intervenuto il Comune dove risiede la scuola che, come nel caso del giovane stesso e della madre, almeno per ora abbiamo deciso di lasciare anonimo al fine di tutelare tutte le parti coinvolte (quasi tutti minorenni).

» leggi tutto su www.ivg.it