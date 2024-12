Calcio, ancora niente Bacigalupo per il Savona. Rossello: “Al momento non è possibile ampliare la capienza, mancano alcune autorizzazioni”

Savona. Il ritorno del calcio presso il “Valerio Bacigalupo” rappresenta un punto di svolta per la storia recente dell’impianto leginese. Tuttavia lo stadio, al momento, risulta essere ancora orfano di chi da sempre lo ha considerato come la propria casa: il Savona Fbc. Come noto infatti, quest’anno a usufruire del Bacigalupo per le proprie gare interne sarà la Letimbro, sodalizio originario della frazione di Santuario che ieri ha inaugurato la nuova vita del Bacigalupo con una vittoria dai tratti epici contro il Masone.

Uno scherzo del destino (o meglio, del calendario del girone “B” del campionato di Prima Categoria) tuttavia ha creato i presupposti per assistere ad un immediato ritorno (anche se formalmente in trasferta) del Vecchio Delfino presso quella che fino al 2020 è stata la propria casa.

