Dal Gruppo di solidarietà Time for Peace Camogli

Natale 2024 – collaboriamo con la “Comunità di Sant’Egidio in Genova con un semplice pensiero: nella nostra comunità ligure 1 minore su 5 si trova in difficoltà economica.

Circa 30.000 persone vivono sotto la soglia di

povertà. Il 70% dono stranieri.

A Camogli dopo la raccolta di sabato scorso in

Piazza Schiaffino saremo al Supermercato all’ingresso della città. Tutto il giorno mercoledì

11.12.24.

