Genova. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un genovese di 41 anni poiché considerato responsabile di ripetuti maltrattamenti e lesioni personali aggravate nei confronti della propria convivente.

E’ stata lei a comporre il 112 mentre veniva aggredita per l’ennesima volta dal compagno: Ha lasciato il telefono acceso senza parlare per non farsi scoprire ma nel frattempo per permettere ai militari di ascoltare chiaramente le violenze e le minacce di morte pronunciate dall’uomo.

