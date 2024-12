Consumo del suolo, Natale e Bellotti (Pd): “Servono una nuova legge e più risorse”

Genova. Davide Natale, segretario Pd Liguria, e Deborah Bellotti, responsabile Ambiente della segreteria regionale del partito intervengono sul tema del consumo del suolo dopo i dati delle ricerche dell’Ispra sulla Liguria.

“La giunta Bucci, in perfetta continuità con il Toti I e II, non manca di sfoggiare dichiarazioni entusiastiche, ormai quasi un rituale, sul consumo di suolo della Liguria certificato da ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Secondo l’ultimo report, la Liguria si conferma l’unica Regione in Italia a contenere la crescita sotto i 50 ettari, con un consumo di suolo lordo dello 0,07% nel periodo 2022-23, il più basso a livello nazionale. Tuttavia, dietro questi numeri apparentemente incoraggianti, si nasconde una realtà preoccupante. Il consumo di suolo viene calcolato sull’intera superficie regionale, pari a 542 mila ettari, ma oltre il 71% di questo territorio è costituito da boschi. Quando si escludono le foreste, le montagne, le spiagge, i fiumi e le aree non edificabili, la percentuale di suolo effettivamente libero è estremamente ridotta”, scrivono i dem.

