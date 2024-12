Declassamento dell’Archivio di Stato di Genova, Italia Nostra lancia una petizione per impedirlo

Genova. Italia Nostra ha lanciato una petizione online contro il declasssamento dell’Archivio di Stato di Genova.

“Con grande sgomento apprendiamo dalla stampa della decisione del ministero della Cultura di declassare l’Archivio di Stato di Genova, “unico tra i nove archivi di eccellenza che corrispondono ad altrettante città capoluogo di Stati preunitari”, condannandolo così a “perdere la sua autonomia dirigenziale, per essere accorpato alla struttura della Soprintendenza”. Ciò comporterà un’inevitabile perdita di efficienza da parte di una struttura su cui, in anni recenti, lo Stato Italiano ha per altro investito circa otto milioni di euro, per interventi di restauro del Complesso Monumentale di Sant’Ignazio quale nuova sede, e forse altri fondi ancora per arredarla e attrezzarla”, scrive il presidente di Italia Nostra, Stefano Fera.

