Flu Point Liguria, Pastorino: “Gestione improvvisata, effetti nulli”. L’assessore regionale Nicolò: “Falso”

Regione. “A Savona, sabato il primo giorno di apertura del Flu Point presso l’ospedale San Paolo sono stati visti appena tre pazienti in otto ore, di cui uno è stato rimandato al Pronto Soccorso. Domenica, il secondo giorno, l’ambulatorio non ha neanche aperto perché parrebbe che il medico non si sia presentato. È questa la soluzione che dovrebbe alleggerire i Pronto Soccorso? Siamo di fronte a una gestione ripetitiva e priva di programmazione”, sostiene il Consigliere Regionale, Capogruppo Lista Orlando Presidente e esponente di Linea Condivisa, Gianni Pastorino.

Pastorino, preoccupato per l’efficacia di questi strumenti, ha inviato una lettera ufficiale all’Assessore alla Sanità per chiedere risposte concrete: “Vogliamo sapere quante strutture sono già state aperte o sono previste in Liguria, quali modalità di accesso e orario saranno garantite alle cittadine e ai cittadini e quale personale sarà impiegato per il loro funzionamento. Sono informazioni necessarie per capire se questa misura abbia un senso o sia solo un’operazione di facciata”.

» leggi tutto su www.ivg.it