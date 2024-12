Formaggi a latte crudo, dopo la morte del piccolo Elia arriva la legge per l’avviso in etichetta

Genova. Un’indicazione sull’etichetta dei prodotti caseari a latte crudo per avvisare del rischio che corrono i bambini di età inferiore ai 10 anni con questo tipo di alimenti. È quanto prevedono le leggi proposte da parlamentari liguri alla Camera e al Senato dopo il caso di Elia Damonte, il bambino di Arenzano morto a soli tre anni per gli effetti della SEU, la sindrome emolitico-uremica, sviluppata dopo aver mangiato formaggio non pastorizzato in montagna. Ed è il frutto della battaglia dei genitori Marco e Sonia che fin da subito hanno scelto di trasformare la tragedia della loro famiglia in una battaglia per prevenirne altre.

La SEU, guardando ai numeri, è una malattia rara che riguarda quasi solo l’età pediatrica (oltre il 95%), periodo in cui rappresenta la più importante causa di insufficienza renale acuta. Può avere un decorso grave, in alcuni casi con esito fatale (3-5% dei casi) o conseguenze a lungo termine (ipertensione, insufficienza renale, conseguenze neurologiche). Nell’85% dei casi – che in Italia sono stati 68 in un anno tra il 2023 e il 2024 – rappresenta una complicanza dell’infezione da Escherichia coli che si contrae soprattutto per via alimentare o in ambienti contaminati. Tra i veicoli più pericolosi ci sono proprio i prodotti caseari a base di latte crudo e stagionatura inferiore a 9-12 mesi: oltre questo termine la lunga stagionatura e le tecniche di lavorazione diminuiscono la concentrazione di patogeni. E mentre è risaputo che la carne poco cotta andrebbe evitata, sui latticini non c’è la stessa consapevolezza.

