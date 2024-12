Influenza e vaccini, è scontro sui flu point. Pastorino: “Gestione improvvisata”. Nicolò: “Tutto pronto”

Genova. E’ scontro politico sui flu point, vale a dire gli ambulatori dedicati alla vaccinazione per l’influenza stagionale. Botta e risposta a distanza tra il consigliere regionale Gianni Pastorino e il neo assessore alla Sanità Massimo Nicolò sulla l’organizzazione e l’efficacia di questa iniziativa di Regione Liguria in collaborazione con le Asl.

“A Savona, sabato il primo giorno di apertura del Flu Point presso l’ospedale San Paolo sono stati visti appena tre pazienti in otto ore, di cui uno è stato rimandato al Pronto Soccorso. Domenica, il secondo giorno, l’ambulatorio non ha neanche aperto perché parrebbe che il medico non si sia presentato. È questa la soluzione che dovrebbe alleggerire i Pronto Soccorso? Siamo di fronte a una gestione ripetitiva e priva di programmazione – sostiene il Consigliere Regionale, Capogruppo Lista Orlando Presidente e esponente di Linea Condivisa, Gianni Pastorino – Vogliamo sapere quante strutture sono già state aperte o sono previste in Liguria, quali modalità di accesso e orario saranno garantite alle cittadine e ai cittadini e quale personale sarà impiegato per il loro funzionamento. Sono informazioni necessarie per capire se questa misura abbia un senso o sia solo un’operazione di facciata”.

