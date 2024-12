Influenza, Nicolò: “Nessun piano improvvisato ma programma organico”

“Nessun piano improvvisato, ma un programma organico che verrà presentato nel dettaglio nei prossimi giorni”. L’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò risponde così alla nota diffusa dal consigliere regionale d’opposizione Gianni Pastorino a proposito degli strumenti da mettere in campo in vista delle festività e con l’incombente picco influenzale. “Gli Influenza Point, nome con cui quest’anno vengono chiamati gli ambulatori per affrontare l’emergenza influenzale durante il periodo natalizio, non sono ancora ufficialmente partiti e nell’ultimo fine settimana ci sono state le aperture preliminari”, sottolinea l’assessore Nicolò.

“Regione Liguria è dunque pronta a portare avanti l’accordo virtuoso siglato nel 2022 con le Asl, le aziende ospedaliere e i medici di medicina generale per l’apertura straordinaria di ambulatori per l’influenza. Contestualmente, è prevista per gli ospedali una pronta disponibilità di posti letto e una rimodulazione dell’attività di elezione. Lo scorso anno gli ambulatori dedicati all’influenza hanno ospitato complessivamente duemila pazienti nel periodo natalizio, certificando la bontà del servizio. I dettagli del piano di quest’anno – conclude l’assessore – verranno forniti in una conferenza stampa in programma nei prossimi giorni”.

