La guida di Stella Sanguinetti nel mondo della conservazione delle raccolte archivistiche e di manufatti cartacei

In occasione della mostra “En garde! Manifatture artistiche, materiali preziosi e ritualità tradizionali nelle antiche armi del museo civico”, venerdì 13 dicembre alle ore 17.00 si terrà al Museo la conferenza a cura di Stella Sanguinetti dal tema “La conservazione delle raccolte archivistiche e di manufatti cartacei. Metodi scientifici ed esperienze pratiche di una restauratrice”. La conferenza è gratuita fino ad esaurimento posti. “En garde! Manifatture artistiche, materiali preziosi e ritualità tradizionali nelle antiche armi del museo civico” è la nuova mostra del Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” fruibile al pubblico fino al 4 maggio 2025 e curata da Giacomo Paolicchi che mette in luce la produzione artistica, l’utilizzo di materiali spesso rari e preziosi, la ritualità e la gestualità legata alle armi bianche e da fuoco che costituiscono un nucleo molto importante e consistente delle civiche collezioni spezzine formatosi grazie ai generosi lasciti di molte famiglie: Capellini, Castrucci, della Torre, Monteverdi, Podenzana, Viale. L’occasione della mostra è offerta dall’ingresso di un nuovo nucleo di armi e accessori provenienti soprattutto da Africa e Asia, già appartenuto alla famiglia del commendatore Giacomo Lardon e donato da Marisa Costa Stellini, erede dei Lardon. L’esposizione permette di ammirare una sezione museale – l’etnografia non europea – di cui raramente il pubblico ha fruito e che rappresenta un unicum nel panorama regionale per cui il Museo Etnografico risulta una delle istituzioni più importanti.

