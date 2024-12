Lunedì all’insegna dell’instabilità

La vasta area depressionaria staziona sul Mediterraneo Occidentale seppure con un minimo barico al suolo in progressivo colmamento sul Tirreno: la Liguria risulta quindi ancora esposta a intense correnti settentrionali con cielo molto nuvoloso per passaggi di estese nubi medio-alte; non si escludono residue deboli precipitazioni nella notte sui rilievi di Levante (quota neve oltre 700 m) e sul Savonese e nuovamente in serata: così la previsione di Arpal.

VENTI: in prevalenza nordorientali fino a forti sul Centro-Levante in calo a moderati nel pomeriggio, in nuovo rinforzo in serata a Ponente

» leggi tutto su www.levantenews.it