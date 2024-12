Natale 2024, anche a Savignone si accende la magia: tutti i mercatini e gli eventi

Savignone. Non solo a Genova si comincia a respirare l’aria natalizia. Anche in provincia, le vie si stanno man mano riempiendo di mercatini, stand, cibo, musica e feste, in attesa del momento più magico dell’anno (qui maggiori informazioni su tutti gli eventi in provincia di Genova).

Lunedì 9 dicembre, alle 18, Savignone sarà illuminato con l’accensione di “Spelacchiotto, l’albero strambotto”, con vin brulé per tutti. Sabato 14 dicembre, dalle 14.30 alle 19, si terrà “Accendiamo il Natale al Campo sportivo”, iniziativa organizzata dal Comune di Savignone e dall’Unione Sportiva Isorelle.

