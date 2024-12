Porto di Lavagna, prorogata la concessione demaniale fino al 2025

Lavagna. La Società Porto di Lavagna Spa ha ricevuto comunicazione dal Comune di Lavagna della proroga della concessione demaniale marittima, fino al 31 ottobre 2025.

La proroga è stata resa ufficiale con la pubblicazione avvenuta sull’Albo Pretorio del Comune di Lavagna. “Si tratta di una notizia che arriva a pochi giorni dalla scadenza dell’ultima proroga di concessione, fissata al 31 dicembre 2024. Per i prossimi dieci mesi si prosegue dunque in continuità a beneficio degli operatori e degli utilizzatori. Siamo consapevoli come Porto di Lavagna di rivestire un’importanza fondamentale per il territorio” afferma Monique Mazreku, legale rappresentante e consigliere delegata.

