Rapallo: asilo nelle serre, Capurro e Annicchiarico chiedono il ritiro della praticaon

I consiglieri comunali di Rapallo Armando Ezio Capurro e Andrea Annicchiarico, chiedono alle autorità interessate il ritiro, in autotuela, del progetto che riguarda la costruzione di un asilo nelle ex serre comunali situate in un’area del Parco Casale. Un documento articolato che riprende ed approfondisce gli argomenti contrari al progetto già espressi in Consiglio comunale.

Il documento è rivolto a: sindaco; assessori; consiglieri comunali; Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia; Soprintendenza Speciale

per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; Difor IV – Alberi monumentali, boschi vetusti e biodiversità forestale; Prefetto di Genova; Regione Liguria Settore politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità Settore Urbanistica e Territorio; Fondo per l’Ambiente Italiano; Italia Nostra; Carabinieri Forestale “Liguria”; Nucleo Carabinieri Forestale di Rapallo.

