Costruire un presepe significa possedere fantasia, avere una vena artistica e grande manualità come dimostrano alcuni miniaturisti. Le rappresentazioni della Natività non hanno confini perché vengono realizzati in tutto il mondo raggiunto dalla Cristianità. E infiniti sono i materiali utilizzati: il comunissimo legno, la pietra, i ricami, plastica riciclata, i metalli dall’alluminio all’argento fino al peltro. Ma si possono anche usare conchiglie, oggetti che accendono la fantasia.

