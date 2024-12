Recco, il prezioso presepe di Polanesi torna a stupire

Recco. Dal 2022, il presepe di Polanesi è stato inserito nei “Presepi d’Italia”, una selezione delle natività più belle della Nazione. Oltre quello di Manarola, nella Riviera di Levante, è l’unica rappresentazione della Natività ad essere annoverata in questo speciale elenco, grazie agli sforzi di Vittorio Mantero e di un gruppo di volontari che ne curano l’allestimento, da dopo il periodo del Covid. Collocato in una sala situata nella parte retrostante della Chiesa di San Martino, il presepe ha aperto i battenti il giorno dell’Immacolata e proseguirà la sua esposizione domenica 15 dicembre, per poi rimanere aperto in via continuativa dal 21 dicembre al 6 gennaio. Gli orari di visita saranno dalle 15 alle 18.30, nei giorni festivi e prefestivi, e dalle ore 15 alle 17 nei giorni feriali.



Ogni anno, una preziosa e antica statuina viene restaurata. Dopo aver lavorato sui re magi, la novità di quest’anno è l’esposizione della filatrice. Sono una cinquantina i capolavori antichi e preziosi, giunti a Polanesi nel 1876 quando don Derchi prese possesso della parrocchia, portando con sé le statuine della natività, che furono poi integrate con altri acquisti.

