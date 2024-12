Si perde con i cani nella zona del Beigua: ritrovata dal Soccorso Alpino

Varazze. Ha perso l’orientamento nella zona del Monte Beigua dopo aver raggiunto la località per trascorrere una mattinata nella neve insieme ai suoi due cani. Brutta avventura finita bene per una donna che risiede in una frazione di Varazze.

Quando ha capito di essersi persa, ha immediatamente allertato un amico che, a sua volta, ha chiamato il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria che, con il coordinamento del 118, ha individuato l’escursionista con il sistema Locator, l’ha raggiunta e riportata sulla strada.

