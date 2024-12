Staglieno, a febbraio via alla demolizione delle case in via Vecchia per la nuova rimessa Amt

Genova. Inizieranno a febbraio 2025 i lavori di demolizione dei caseggiati di via Vecchia, a Staglieno, sacrificati per far posto al parcheggio di interscambio con annessa officina previsto dal progetto degli assi di forza del trasporto pubblico. È la nuova data riferita oggi in Consiglio comunale dall’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino in risposta a un’interrogazione presentata dalla consigliera Cristina Lodi di Azione.

“Siamo la causa del nostro stesso male: abbiamo abituato la cittadinanza e in particolare l’opposizione alla velocità, di conseguenza ora vengono a farci le pulci – la risposta polemica di Gambino -. Quello che aveva detto l’assessore era corretto e i lavori inizieranno dopo gli espropri, che sono finiti a novembre. Prima di procedere alla demolizione dobbiamo dismettere le utenze. La data di inizio sarà febbraio 2025, quindi con tempistiche rapide e precise. Ci sono alcune problematiche legate a delle tubature Iren di acqua calda e riscaldamento che verranno spostate quando non saranno più uti9li. I lavori saranno fatti tra luglio e agosto da Ireti e ciò darà modo all’impresa incaricata di fare i lavori alla rimessa di Staglieno”.

