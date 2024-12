Tragedia nei depositi chimici di Calenzano: due morti e tre dispersi dopo un’esplosione. Scoppia la polemica sugli impianti liguri

Italia. Due morti, tre dispersi e nove feriti. Questo il primo bilancio del drammatico incidente industriale avvenuto questa mattina presso il deposito Eni di Calenzano, vicino a Firenze, dove si è verificata una forte esplosione presso gli impianti di carico a cui ha fatto seguito un incendio.

Come riportano le agenzie di stampa nazionali, nel giro di pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco della zona che hanno domato le fiamme prima che aggredissero altre strutture dell’impianto. In tutto nove squadre, con rinforzi da tutte le province toscane. Attivato il piano di emergenza esterno, mentre il vicino casello della A1 è rimasto chiuso per tutto l’intervento in termini precauzionali.

