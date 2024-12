Treni, Sanna (Pd): “Regione silente e disagi non più tollerabili”

Genova. “Mentre il viceministro ai trasporti Rixi si dedicava con Bucci agli alberi di Natale i treni in regione erano in tilt. Fa Babbo natale di mestiere o il vice ministro dei trasporti? Bucci pensa che i cittadini si muovano con renne e slitta?”, così il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna sul caos treni che ha coinvolto ieri la Regione Liguria e gli spostamenti sulla linea Genova Milano.

“Non è più tollerabile che quotidianamente pendolari, studenti, lavoratori che si spostano da e per la Liguria non abbiano la garanzia di un trasporto adeguato e con orari e tempi di percorrenza certi. Ancora una volta i viaggiatori si sono trovati a fare i conti con treni in ritardo o soppressi, senza bus sostitutivi e costretti ad aspettare ore in stazione senza nessuna informazione. Il trasporto ferroviario in Liguria è nel caos, ormai i disservizi sono quotidiani. Il tutto nel silenzio della Regione che non si dimostra in grado di affrontare la situazione: nessuna programmazione e coordinazione dei lavori in corso, nessuna pianificazione dei cantieri”, aggiunge.

