Vigili del fuoco: convegno su sicurezza antincendio ed infortuni sul lavoro

Si rende noto che il giorno 10 Dicembre a partire dalle ore 13:30 presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa Valori, si terrà il convegno organizzato dalla Direzione Regionale VV.F. Liguria che tratterà la gestione della sicurezza antincendio e la formazione dei lavoratori quale fondamentale strategia per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L’evento è patrocinato da: Regione Liguria, Inail, Inl, ASL3, Università di Genova, Ordine degli Ingegneri e Collegio dei Geometri della Provincia di Genova, Confindustria e Camera di Commercio.

Invitati per i saluti istituzionali: Il Presidente della Regione, il Sindaco del Comune di Genova, Il Procuratore della Procura di Genova, Il Direttore della ASL 3, il Direttore di Inail, Confindustria.

Per il programma con i nominativi dei relatori si allega la locandina dell’evento.

