Arachidi cinesi con aflatossine cancerogene sequestrate in porto a Genova

Seicento chili di arachidi cinesi sono stati sequestrati dai finanzieri della Compagnia di Genova/Sestri e dai funzionari della sezione Antifrode e controlli dell’Ufficio delle Dogane di Genova 2 a seguito dei controlli effettuati su una partita di merce proveniente dalla Cina e destinata ad una società toscana operante nel settore del commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari. Alcuni campioni sono stati prelevati e inviati ai laboratori chimici ADM che hanno riscontrato la presenza di aflatossina, una micotossina nota per le proprietà genotossiche e cancerogene, in quantità superiori a quelle previste e ammesse dall’Unione Europea.

Pertanto, i funzionari doganali, unitamente alle Fiamme Gialle, hanno provveduto ad individuare tutti i colli appartenenti a quel lotto della spedizione, rinvenendo e sottoponendo a sequestro complessivamente 63 colli per un peso complessivo di oltre 600 chili di arachidi sgusciate potenzialmente pericolose per la salute dei consumatori. Il rappresentante legale della società importatrice è stato denunciato alla locale autorità giudiziaria per vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

