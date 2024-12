Bolzanetese Virtus, mister Monaco: “Savona squadra più forte affrontata, ma nostro rosso esagerato”

La Bolzanetese Virtus è tra le new entry del Girone B della Prima Categoria. La squadra di mister Giovanni Monaco ha iniziato bene il campionato collezionando cinque vittoria, una sconfitta e quattro pareggi. Un ruolino di marcia in cui spiccano la vittoria contro il Masone e il pareggio contro la Campese. La seconda sconfitta è arrivata sabato per 2 a 0 contro il Savona.

“Il Savona è stato la squadra più forte che abbiamo incontrato. Da quando ha fatto mercato ha svoltato e in tutta la rosa è di categoria superiore. Nel primo tempo abbiamo comunque avuto tre o quattro occasioni disputando la partita che avevamo preparato. Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, che hanno fatto una partita splendida”.

