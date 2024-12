Bucci, primo incontro con Salvini da govenatore: sul tavolo il dossier sulla diga

Genova. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato, insieme al vice ministro Edoardo Rixi, il governatore della Liguria, Marco Bucci. E’ il primo incontro “romano”, per Bucci, da presidente della Regione

Al centro del colloquio – dice una nota del Mit – il completamento di opere strategiche per il territorio tra cui la nuova diga foranea. Al momento, come ha recentemente ricordato lo stesso Salvini durante un question time in parlamento, l’opera è ferma al quarto cassone.

