Calcio/ Genoa, Messias ai box: potrebbe saltare tre gare

Non c’è pace per Junior Messias: il fantasista del Genoa rimasto out nella lista dei convocati contro il Torino, ha riportato una distrazione al soleo. Una tegola per Vieira che perde un giocatore di fantasia in questa fase di campionato.

Oltre alla sfida contro la sua ex squadra, il Milan, dovrebbe restare fuori contro il Napoli mentre verrà valutato in vista dell’Empoli. Vieira spera di recuperare almeno Ekuban almeno per la panchina, mentre per gli undici titolare da segnalare il ritorno di Vasquez dopo la squalifica.

