Dan Lungu si aggiudica il memorial “Mimmo Polizzano”: “Per chi mi sta vicino, ora si torna in palestra per i prossimi obiettivi”

Anche quest’anno, come è iniziato, è terminato l’International Fight Show di Loano. Uno spettacolo del fighting a 360°, dove oltre ai combattimenti ci sono stati anche giochi di luce, ballerine tra uno spezzone e l’altro e una vasta gamma di servizi e gadget che hanno fatto di contorno agli spettatori del PalaGarassini di Loano.

Come ogni anno è andato in scena anche il torneo che ha decretato Dan Lungu vincitore del memorial “Mimmo Polizzano”. Rappresentate della Moldavia, ha battuto in semifinale il rappresentato italiano e in finale il rappresentante albanese Franc Agalliu, aggiudicandosi la cintura dell’International Fight Show 2024.

