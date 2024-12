Emergenza abitativa, anche in Valbormida cresce l’allarme sociale: sempre più famiglie senza un contratto di affitto

Valbormida. Emergenza abitativa, anche in Valbormida, nonostante l’alto numero di alloggi liberi, in aumento l’allarme sociale che grava soprattutto sulle casse comunali. Poche le unità residenziali di edilizia pubblica a disposizione, e i privati preferiscono avere case sfitte in assenza di garanzie per non incorrere in problemi e lunghe tempistiche legate agli sfratti.

Se in un recente passato nell’entroterra si registravano meno casi di nuclei famigliari bisognosi, ora pure nei piccoli Comuni cresce il disagio e capita sempre più spesso che persone trasformino panchine o ripari in giacigli per trascorrere la notte, anche se le temperature rigide di questa stagione spingono i più sfortunati a scegliere altre mete durante l’inverno.

