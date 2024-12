Galleria di via Pavese, Ariotti (Lega): “I locali riprendono vita”

Genova. “A breve, i locali della galleria commerciale del quartiere San Pietro Lavatrici, a Prà, saranno riaperti”. Lo dice in una nota Fabio Ariotti, consigliere comunale della Lega con delega alla partecipazione dei cittadini e comitati.

“Dopo anni di abbandono, grazie ad un lavoro che ho svolto con il territorio e i comitati del quartiere, questi locali torneranno ad essere un punto di riferimento per la comunità. Avevo presentato documenti in consiglio comunale per sollecitare una riqualificazione e un’assegnazione concreta di questi spazi, sia a livello commerciale che associativo”, dice.

