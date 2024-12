Hockey Sarzana si aggiudica il talento argentino Santiago “Chino” Manrique

Un colpo in serbo dal mondiale under 19 disputato a Novara, che si è perfezionato in poco meno di un mese, anche se le voci davano da tempo l’ Hockey Sarzana sulle tracce di un talento argentino per completare la rosa e per iniziare costruire la squadra della prossima stagione, e dal cilindro del Presidente Maurizio Corona esce il nome di Santiago Manrique, per tutti il “Chino”, attaccante del Concepcion Patin Club di San Juan, “la culla dei campioni” come dice lo slogan del club, una delle grandi promesse dell’ hockey argentino, dotato di grande velocità e di una tecnica individuale incredibile, grande protagonista con la nazionale argentina al mondiale di Novara dove la “selecion” albiceleste under 19 si è classificata al terzo posto. Queste le prime parole di Santiago Manrique “Ho avuto la possibilità di poter realizzare i miei sogni più grandi che mi ero prefissato appena ho iniziato a giocare a hockey, il primo era quello di giocare nella prima squadra del mio club, il secondo era quello di poter rappresentare il mio Paese, l’Argentina in un Mondiale, che ho potuto realizzare al Mondiale di Novara in Italia dove abbiamo conquistato il terzo posto, e l’ultimo sogno era quello di poter andare a giocare all’estero, cosa che, grazie a Dio, ora si sta avverando a Sarzana. Posso dirvi che sono in ansia e non vedo l’ora di indossare la maglia del Sarzana e sono disposto a dare tutto me stesso per la squadra e sogno di portare Sarzana più in alto possibile.” Santiago Manrique dovrebbe atterrare a Firenze nella giornata del 12 dicembre, dopo le visite mediche e le burocrazie per il permesso di soggiorno si presenterà per le interviste alla stampa alle ore 19,00 in sede al Vecchio Mercato per poi effettuare il primo allenamento con la maglia rossonera alle ore 20,30 se tutto ok esordirà per la coppa europea sabato 14 contro gli svizzeri, mentre in campionato bisognerà attendere la prima giornata di ritorno l’11 gennaio in casa contro il Monza oltre ad essere inserito nel roster dell’under 23. (nella foto Santiago “Chino” Manrique con la maglia della nazionale Argentina).

Il Presidente Maurizio Corona presenta così l’ultimo colpo: “Ormai è un classico della nostra società prendere giocatori tecnicamente molto bravi ed estremamente giovani. Dopo aver fatto tante volte “bingo”, basta citare Rampulla, Ipinazar, Jeronimo Garcia, Negro Moyano, Facundo Ortiz, Bruno Alonso e Joaquin Olmo ci riproviamo anche in questa stagione ed ecco arrivare Santiago Manrique per tutti “Chino”. Sarzana continua con la politica che è quella di cercare in giro giocatori giovani promettenti che hanno “fame” e voglia di sfondare e diventare dei professionisti dell’ hockey pista. Santiago Manrique, 18 anni appena compiuti – continua Corona – è uno dei giovani più interessanti del panorama hockeystico argentino e mondiale, è stato caldeggiato da Osvaldo Raed direttamente al sottoscritto, lo ho osservato con attenzione anche al mondiale di Novara e me ne sono innamorato e lo abbiamo messo sotto contratto sino al 30 Giugno 2026. Di Santiago Manrique , talento puro che abbiamo dovuto rubare alla concorrenza di un club portoghese, mi ha impressionato la sua rapidità, la sua velocità (in cui ricorda Danilo Rampulla), la sua tecnica e le sue doti di bomber di razza, per lui parlano le reti messe a segno nelle ultime due stagioni nel campionato di San Juan . Il suo, un 2024 magico con il CPC: Campione Argentino categoria Junior, Campione official categoria Junior , Campione della liga A2. Con la selezione Argentina: Campione Campionato Panamericano e medaglia di bronzo al mondiale di Novara.

