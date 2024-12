L’anticonformista Gaber in una lezione-spettacolo al Circolo di Piazza Brin

Un evento unico nel suo genere, e per la prima volta nella nostra città, si svolgerà martedì 17 dicembre alle 17.15 al Circolo di Piazza Brin in via Corridoni 7. Si tratta di una lezione-spettacolo sul Teatro Canzone di Giorgio Gaber e Sandro Luporini.

Tra gli anni ’70 e gli anni ’90 Giorgio Gaber portava regolarmente i suoi spettacoli anche nei nostri teatri. Il Teatro Canzone era una formula che univa canzoni a monologhi e che trattava ogni anno temi diversi riguardo alla situazione della società e dell’individuo in quel dato periodo storico. A condurre l’evento saranno Gian Luigi Ago e la scrittrice spezzina Melania Corradini. Saranno proposti video originali, anche inediti, tratti dagli spettacoli di Gaber e si approfondiranno i temi trattati attraverso analisi, letture e brani da interviste.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com