Leonardo Semplici torna in panchina proprio contro lo Spezia

L’esilio dalla panchina di Leonardo Semplici termina domani. La prima partita da nuovo tecnico della Sampdoria sarà proprio contro lo Spezia che gli offrì l’ultima, a oggi, possibilità di allenare in serie A. Si arricchisce di un nuovo motivo la sfida di sabato pomeriggio al Ferraris, quando la lanciatissima squadra di Luca D’Angelo se la vedrà con il deludente club blucerchiato. Dopo le gestioni Pirlo e Sottil con un monte ingaggio da 20 milioni di euro, la classifica oggi dice che l’ultimo posto è alla stessa distanza dei play off.

Tocca a Semplici invertire la rotta iniziando proprio dalla sfida casalinga contro lo Spezia, squadra con cui retrocesse nel 2023 dalla serie A a seguito dello spareggio con l’Hellas. Nel 2023 aveva ereditato uno spogliatoio in via di dissoluzione e un’infermeria piena, non seppe trovare la chiave per resettare tutto e rimettere in marcia un motore che per tre anni aveva viaggiato sopra regime con Italiano e Motta. Le uniche due vittorie arrivarono contro Inter e Milan. Ad acuire i rimpianti e dimostrare che una fiammella forse, sotto sotto, bruciava ancora.

